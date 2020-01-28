Rus Dışişleri’nden ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Önce İsrail ve Filistin görüşlerini dile getirmeli

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Yüzyılın Anlaşması ile ilgili görüşlerini önce İsrail ve Filistin’in dile getirmesi gerektiğini belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’nın çatışmanın tarafı olmadığını kaydetti.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Teklifleri inceleyeceğiz. Ama biz hiçbir karar almıyoruz. Kararları, çatışmada yer alan taraflar alıyor, yani Filistinliler ve İsrailliler. Amerikalılar karar almıyor. Onlar sadece böyle bir girişimde bulundu, herkes bunu inceleyecek. Ama öncelikle çatışan taraflar karar alacak. Biz bu çatışmada taraf değiliz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte, ‘Yüzyılın Anlaşması’ adının verildiği 80 sayfalık çözüm planı açıklamıştı.

'Ne kadar uzlaştırıcı olduğu belli değil'

Bogdanov, “Tarafların doğrudan görüşmelere başlaması ve karşılıklı kabul edilir çözümler elde etmesi gerektiğini düşünüyorum. ABD’nin bu teklifinin karşılıklı kabul edilebilir olup olmadığını bilmiyoruz. Tarafların tepkilerini görmemiz gerekiyor” diye ekledi.