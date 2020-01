Moskova Müslümanlarından deprem dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı

Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Sputnik’e açıklamasında, "Deprem günü yüzlerce aile evsiz barksız kaldı ve daha da korkutucu olan, bu trajedide yakınlarını ve sevdiklerini kaybetti" dedi.

Deprem, sel ve yangınların her zaman dünyanın ne kadar kırılgan ve insan hayatının fani olduğunu hatırlattığını dile getiren Moskova Müftüsü, "Bir anda hayatımız boyu biriktirdiğimiz her şeyi kaybedebiliyor. Sadece amellerimiz, davranışlarımız, niyetlerimiz kalıyor. Tüm bunlar zamanın ve çevremizdeki insanların değerini anlamamız, hayatımıza farklı gözlerle bakmamız ve her günümüze anlam yüklememiz için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Alyautdinov, "Yüce Rabbimizden tüm deprem kurbanlarına rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Allah hepimizi bu tür trajedilerden korusun" diye ekledi.