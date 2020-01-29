Rusya, Çin’den gelen tüm Rus turistler üzerinde koronavirüs taramasına başladı

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak’ta havalimanlarında Çin’den gelen tüm Rus turistler üzerinde olası koronavirüs enfeksiyonuna yönelik kontroller başladı.

Rusya’nın yeni Başbakanı Mişustin’den virüse karşı plan oluşturulması talimatı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rospotrebnadzor’a virüsün yayılmasını önlemeye yönelik bir ulusal plan oluşturması ve hükümete sunması talimatı verdi.

Diğer yandan, Rusya’nın Guangzhou Konsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin’in koronavirüse karşı bir aşı için birlikte çalıştığı, Pekin’in Moskova’ya virüsün genomunu ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Rusya ve Çin’den uzmanlar aşıyı geliştirmeye başladı” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’da şimdiye kadar bir koronavirüs vakasına rastlanmadı.