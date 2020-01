Putin’den hükümete koronavirüs talimatı: Mümkün olan her şeyi yapın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsün ülkesinde yayılmasını engellemek için hükümete, Sağlık Bakanlığı ve İnsan Sağlığı Tüketiciyi Koruma Kurumu’na mümkün olan her şeyi yapmaları talimatı verdi.

Vladimir Putin şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın neredeyse her ülkesinde, buna bizim ülkemiz de dahil olmak üzere, her yıl zatürree ve gripten insanları kaybediyoruz. Bu nedenle kayıpları en az düzeye indirmek, bunun bizde olmaması için mümkün olan her şeyi yapmak ortak görevimiz. Koronavirüs yeni bir olgu, bu tehdide ne kadar hazır olduğumuz da bir mesele.”