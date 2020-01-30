Netanyahu Moskova’ya geldi: Putin ile ‘Yüzyılın Anlaşması’nı konuşacaklar

Trump’ın ‘barış planı’ olarak nitelendirdiği ‘Yüzyılın Anlaşması’nın tanıtıldığı ABD’den dönen Netanyahu, Moskova’yı ziyaret etti. Netanyahu ile Putin’in anlaşmayı konuşması bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada konu ile ilgili bir yorumda bulunmayıp planının incelendiğini söylemişti.

Putin ile Netanyahu’nun bugün bir araya geleceği bilgisini aktaran Peskov, ilk elden bilgi alacaklarını kaydetmişti. Peskov, “Şimdilik planın İsrail tarafından tam destek aldığını, başka bir dizi ülke tarafından desteklendiğini, ancak sözde anlaşmanın doğrudan katılımcısı olan Filistin tarafından katiyyen olumsuz karşılandığını belirtebiliriz” demişti.

Peskov’a göre, Rusya, Ortadoğu’da sürdürülebilir barış sağlamak için elinden geleni yapmaya da hazır.

‘İsrailli Naama Issachar serbest bırakıldı’ iddiası

Diğer yandan basında Netanyahu’nun ziyareti İsrail vatandaşı uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla hapiste tutulan İsrailli genç kadın Naama Issachar’ın serbest bırakılması ihtimaliyle ilişkilendirildi. Nitekim Putin, dün Issachar hakkında af kararnamesi imzalamıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nden bir kaynak Rus basınına yaptığı açıklamada af kararının ardından, Issachar’ın serbest bırakıldığını ileri sürdü.