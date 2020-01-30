Netanyahu Moskova’ya geldi: Putin ile ‘Yüzyılın Anlaşması’nı konuşacaklar

Trump’ın ‘barış planı’ olarak nitelendirdiği ‘Yüzyılın Anlaşması’nın tanıtıldığı ABD’den dönen Netanyahu, Moskova’yı ziyaret etti. Netanyahu ile Putin’in anlaşmayı konuşması bekleniyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada konu ile ilgili bir yorumda bulunmayıp planının incelendiğini söylemişti.
Peskov’a göre, Rusya, Ortadoğu’da sürdürülebilir barış sağlamak için elinden geleni yapmaya da hazır.
‘İsrailli Naama Issachar serbest bırakıldı’ iddiası
Diğer yandan basında Netanyahu’nun ziyareti İsrail vatandaşı uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla hapiste tutulan İsrailli genç kadın Naama Issachar’ın serbest bırakılması ihtimaliyle ilişkilendirildi. Nitekim Putin, dün Issachar hakkında af kararnamesi imzalamıştı.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nden bir kaynak Rus basınına yaptığı açıklamada af kararının ardından, Issachar’ın serbest bırakıldığını ileri sürdü.
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