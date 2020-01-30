Rusya’nın Astrahan kentinde meydana gelen olayda yılın bu zamanları donan İdil Nehri’ne düşen bir sokak köpeğini gören adam, üstündeki giysileri çıkararak suya girdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, adamın soğuk suya girdiği, bir buz kütlesine tutunmuş olan köpeği bacağından tutarak kıyıya çektiği görüldü.
Donmuş nehre düşen köpeği soğuk suya girerek kurtardı https://t.co/hDa1695b4G pic.twitter.com/TrqbNWO5co— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 30, 2020
Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, köpeği kurtaran adam sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlarda kahraman ilan edildi.
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