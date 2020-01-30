Rusya, Çin'le yapılan tren seferlerine kısıtlama getirme kararı aldı

Rusya ile Çin arasındaki demiryolu taşımacılığına kısıtlama getireceklerini belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, sadece Moskova ile Çin arasında doğrudan tren seferleri düzenleneceğini ifade etti.

Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüsün önlenmesi için kurulan acil müdahale birimi toplantısı sonrası konuşan Golikova, "Acil müdahale biriminin kararıyla 31 Ocak saat 00.00'dan itibaren demiryolu ulaşımına kısıtlama getiriyoruz. Trenler, sadece Moskova-Pekin, Pekin-Moskova güzergahında sefer düzenleyecek" dedi.

'İki gün içinde uçak seferleriyle ilgili karar alacağız'

Golikova, Çin'e yapılan uçak seferleri hakkında konuştu. Ulaştırma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın geri dönen Rusların sayısı konusunda iki gün üçünde bir değerlendirme yapacağını anlatan Golikova, bunun ardından uçuşlarla ilgili kararın alınacağını kaydetti.

Bu arada Golikova, toplantıda Uzak Doğu Bölgesi'ndeki 5 bölgede Çin sınırında 2 Şubat'a kadar uygulamaya koyulan yaya ve araç trafiği yasağının sürenin uzatılması yönünde karar alındığını söyledi. Golikova, yeni sürenin birkaç gün içinde açıklanacağını belirtti.

Golikova, acil müdahale biriminin Çin'den gelen öğrencilerin tatillerinin 1 Mart'a kadar uzatılması için eğitim kurumlarına öneride bulunacağını sözlerine ekledi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dün Golikova'nın acil müdahale biriminin başkanı olarak atandığını açıklamış ve sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla ilk toplantı yapılmıştı.