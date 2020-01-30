Rusya, yabancılara 6 aylık turist vizesi verecek

İzvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya'ya gitmek için turist vizesine başvuran yabancı ülke vatandaşları, otel rezervasyonları bulunması halinde 6 ay süreyle Rusya'da kalabilecekler.

Düzenlemeyle ilgili çalışmalar Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Bakanlıktan gazeteye yapılan açıklamada, yürürlükteki mevzuatta uzun süreli konaklamaya imkan sağlayan vizenin yalnızca federal tur operatörleri listesinde kayıtlı bir kuruluştan kabul onayı alınması halinde verilmesinin öngörüldüğü, süresinin 1 ay olduğu belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, 6 aylık turist vizesi verilmesini öngören yeni düzenlemenin ülkenin çekiciliğini artıracağını ve turizmin gelişmesine olumlu yansıyacağını kaydetti.

Uzmanlar da, yeni düzenlemeye olumlu bakıyor. Onlara göre, Rusya'ya girişin kolaylaştırılması, turist sayısının yüzde 10-30 artmasını sağlayacak.

Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısının yakın zamanda parlamentoya gelmesi beklenirken iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin yanı sıra Adil Rusya, Liberal Demokrat Parti tasarıya desteğini açıkladı. Komünist Parti ise iç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasını önerdi.