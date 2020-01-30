Rusya, koronavirüs nedeniyle Çinlilere elektronik vizeleri askıya aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na göre, koronavirüs salgınının ardından virüsün Rusya’ya yayılmasını önlemek amacıyla Çin vatandaşlarına elektronik vize verilmesi işlemleri askıya alındı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de Uzak Doğu Bölgesi sınırının kapatılmasına yönelik kararname imzaladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugünden itibaren Uzak Doğu ve Kaliningrad bölgelerindeki kontrol noktalarının yanı sıra St. Petersburg ve Leningrad bölgelerinde bulunan hava, deniz, kara ve yaya geçiş noktalarında Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize işlemleri durduruldu.

Bakanlık, Çin seyahatlerinden kaçınmaları uyarısı da yaptı.

‘Putin’e her gün tedbirler konusunda bilgi veriliyor’

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ise bugün yapılan hükümet toplantısında, virüsün yayılmasını önlemek için Uzak Doğu Bölgesi’ndeki sınırın kapatılması için bir kararname imzaladığını söyledi.

Mişustin’e göre karar uygulanmaya başladı.

Diğer yandan Mişustin, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’ya virüsün yayılmasını önlemek için halkı her gün bilgilendirmesi talimatı verdi.

Mişustin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e virüse karşı hükümetin aldığı tedbirler konusunda her gün bilgi verildiğini de kaydetti.