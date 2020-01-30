Netanyahu’dan Putin’e ‘Issachar’ teşekkürü

Moskova’ya gelen Netanyahu, Putin tarafından Kremlin’de kabul edildi.

İsrail lideri, görüşme sırasında, “Naama Issachar’ı serbest bırakma yönünde hızlı kararınızdan dolayı tüm İsrail halkı adına size teşekkür etmek istiyorum. Bu, hepimizi duygulandıran bir şey” dedi.

Putin, uyuşturucu kaçakçılığı ve bulundurma suçundan Moskova Bölgesi Himki Şehir Mahkamesi tarafından 7.5 yıl hapis cezasına çaptırılan Issachar’ın af edilmesi ve kalan cezasının kaldırılmasına karar vermişti. Genç kadın bugün bulunduğu cezaevinden serbest bırakılmıştı.

Netanyahu, Isaachar ve annesiyle görüştü

İsrail Başbakanı Netahyahu daha sonra Moskova havalimanında Naama Issachar ve annesiyle görüştü.

Netanyahu, Issachar’a, “Seni görmek ilham verici. Şimdi evimize dönüyoruz” dedi.

Netanyahu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Naama Issachar ve annesinin Benyamin ve Sara Netanyahu’ya sarıldığı görülüyor.

​Moskova’daki Şeremetyevo Havalima’nında Nisan 2019’da gözaltına alınan 25 yaşındaki Issachar’ın çantasında uyuşturucu bulunmuştu. Aynı zamanda ABD vatandaşlığı olan Issachar hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kaçakçılığını yapmak suçlamalarıyla 7.5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.

Rusya lideri Putin, 23 Ocak 2020’de İsrail ziyareti sırasında, Issachar’ın annesiyle bir araya gelmiş, kızıyla ilgili her şeyin güzel olacağını söylemişti.