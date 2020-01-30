Peskov: Rusya, Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması'nı analiz etmeyi sürdürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafından sunulan ve 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Ortadoğu barış planına ilişkin açıklamada bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Kremlin'deki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için açıkladığı plana ilişkin analize devam ettiğinin altını çizdi.
Netanyahu, Putin'le görüşmesinde Rus liderin Washington'daki basın toplantısının ardından görüştüğü ilk lider olduğunu ve Putin'in görüşünü öğrenmek istediğini belirtmişti.
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