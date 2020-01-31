Rusya hükümeti, Moskova'daki ilk koronavirüs vakasıyla ilgili haberleri yalanladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın ofisi, başkent Moskova’da ilk koronavirüs vakasıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Daha önce Mash internet haber portalı, Moskova'da bir hastada koronavirüs teşhis edildiğini ileri sürmüştü.

Golikova’nın ofisinden yapılan açıklamada, "Bu bilgiyi doğrulamıyoruz" denildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.