Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ortadoğu çözümünde belirleyici söz Filistinliler ve İsraillilere ait olmalıdır

ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Yüzyılın Anlaşması’na ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ortadoğu’da uzun vadeli ve adil bir çözüm konusundaki belirleyici sözün Filistinliler ve İsraillilere ait olması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ve 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan kalıcı İsrail-Filistin barış planına ilişkin açıklamada bulundu.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Her şeyden önce, uzun vadeli ve adil bir çözüm konusunda belirleyici sözün Filistinliler ve İsraillilere ait olması gerektiğini söylemek isterim, çünkü sözkonusu olan onların geleceğidir" dedi.

Zaharova, Rusya'nın Arap-İsrail çatışmasının güvenilir ve kapsamlı çözümünü amaçlayan kollektif çabalar çerçevesinde daha yapıcı çalışmalara hazır olduğunun altını çizdi.

Zaharova, "Ayrıca, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi devletleri, uluslararası arabuluculardan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü ve bölgede kalıcı bir barışın hızlı bir şekilde sağlanmasıyla ilgilenen tüm taraflar da dahil olmak üzere, İsrail ve Filistinli ortaklarla sıkı koordinasyon içinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.