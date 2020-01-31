Rus uzman: Türkiye'ye S-400 üretim teknolojisinin verilmesi mümkün

Sputnik'e konuşan Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü Korotçenko, "Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi teknolojisini transfer etme imkânına sahip olmak istemesi anlaşılabilir bir durum. Burada mümkün olmayan hiçbir şey yok, bu Rusya ve Türkiye arasındaki ilgili ticari anlaşmaların meselesi” dedi.

S-400'ün mevcut diğer silahlara kıyasla en zor ve modern silah üretim teknolojisine sahip olduğunu belirten Korotçenko, Türkiye’nin, sistemlerin bazı parçalarının üretimini üstlenmesi sürecinin de aşamalı olarak gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

"Bu süreç zaman gerektiren, Türkiye endüstrisinin hazırlanmasını, mühendis ve teknoloji ekibinin eğitilmesini gerektiren bir süreç" diyen Korotçenko’ya göre, S-400 sevkiyatı konusunda ikinci ve olası diğer anlaşmalara yönelik ticari ilişkiler çerçevesinde, Türkiye’nin bu konuyu görüşmelerde gündeme getirmeye hakkı var. Bu arada olası karar Rusya ve Türkiye’nin çıkarları göz önünde bulundurularak alınmalı.

'Rusya, Türkiye karşısındaki sorumluluklarını aksatmadan yerine getiriyor'

Diğer yandan Korotçenko'ya göre, Türkiye karşısındaki sorumluluklarını aksatmadan yerine getiren Rusya, bu nedenle ABD’den farklı olarak, güvenilir askeri-teknik alanda güvenilir bir partner.

Moskova, hiçbir zaman görüşmeleri, sevkiyatları, servisleri birtakım siyasi şartlara bağlamıyor ve Ankara bu konuda Rusya’ya güvenebilir.