Peskov: 'Yüzyılın Anlaşması' hacimli bir belge, incelenmesi için vakit gerek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın tanıttığı 'Yüzyılın Anlaşması’nın hacimli bir belge olduğunu, incelenmesinin vakit gerektirdiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Kremlin sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu'ya yönelik 'barış planı' olarak nitelendirdiği 'Yüzyılın Anlaşması' ile ilgili, "Planı incelemeye devam ediyoruz. Anlaşmaya doğrudan dahil tarafların nasıl bir tutum oluşturduğunu gözlemliyoruz” açıklamasını yaptı.

Peskov, anlaşma için, "Bu oldukça zor ve hacimli bir belge, bu nedenle incelenmesi vakit gerektiriyor" ifadesini kullandı.

Peskov’un açıklamaları İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun dün Moskova’da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e plan konusunda bilgi vermesinin ardından geldi.