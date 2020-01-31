Rusya'da gaz patlaması: 4 Türk hayatını kaybetti, 3 Türk yaralı

Mtsensk'teki kauçuk fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen gaz patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Sputnik'e konuşan bir yerel acil durumlar bakanlığı kaynağı, "Hepsi Türkiye vatandaşı" ifadelerini kullandı.

Kaynağa göre, yaralılar için bölge merkezi Oryol'dan araç geldi. Yaralıların durumunun ise ağır olmadığı belirtildi.