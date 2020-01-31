Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı'ndan Serrac'a Rusları serbest bırakma çağrısı

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'a Berlin'de üstlendiği yükümlülükleri yerine getirme ve Trablus yönetimi tarafından gözaltına alınan 2 Rusya vatandaşını serbest bırakma çağrısı yaptı.

Sputnik'e konuşan Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı Başkanı ve Rusya Toplum Odası üyesi Aleksandr Malkeviç, Berlin'deki Libya konferansında kabul edilen 45 maddelik belgeye göre Serrac'ın yasalara aykırı olarak tutuklu bulunan tüm kişileri en kısa sürede serbest bırakmayı taahhüt ettiğini anımsattı.

Berlin'deki tüm taahhütlerini yerine getirmesi için Serrac'a açık mektup gönderdiklerini ve bunun Washington Post'ta yayınlandığını kaydeden Malkeviç, benzer mektupları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'ye de ilettiklerinin altını çizdi.

Artık tüm Batı dünyasının Libya'da olup biteni bildiğini söyleyen Malkeviç, Berlin konferansından sonra taahhütleri yerine getirmeye başlamak için yeterince zaman geçtiğini, Serrac'ın adım atmaya başlayacağını umduklarını ifade etti.

Temmuz ayında Libya'daki seçimlere müdahale etme girişiminde bulunmakla suçlanan Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan adlı Rusya vatandaşları Trablus'ta gözaltına alınmıştı.