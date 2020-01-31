Kremlin doğruladı: Koronavirüs nedeniyle Soçi’deki Yatırım Forumu ertelenebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Soçi’de 12-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Rusya Yatırım Forumu’nun hükümetin koronavirüsle mücadeleye yönelik tedbirleriyle bağlantılı olarak ertelenebileceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kommersant gazetesindeki Soçi’de 12-14 Şubat'ta gerçekleştirilecek Rusya Yatırım Forumu’nun iptal edileceğine dair iddialarla ilgili konuştu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Tanrıya şükür şimdilik virüsün Rusya vatandaşına bulaşması gibi bir vakaya rastlanmadı, ancak tehdit hala var. Foruma gelince, bu tarz konuşmalar yürütülüyor, ancak kararı hükümet verecek” dedi.

Kommersant gazetesi, bir bakanlık ve devlet şirketi kaynağına dayandırdığı haberinde Çin’den yayılan koronavirüse karşı hükümetin aldığı tedbirler kapsamında forumun iptal edilebileceğini yazmıştı.