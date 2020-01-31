Rusya’da ilk koronavirüs vakası: İki kişide virüs saptandı

Rusya hükümetinin koronavirüs nedeniyle Uzak Doğu Bölgesi’nde Çin ile olan sınırını kapatmasından bir gün sonra, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ilk vakalara rastlandığını duyurdu.

Golikova, gazetecilere yaptığı açıklamada “Transbaykal ve Tümen bölgesinde iki kişide koronavirüse rastlandı. İkisi de Çin vatandaşı" dedi.

Golikova’ya göre, iki hasta sıkı gözetim altında ve gerekli tıbbi yardımı alıyor.

Seferler durdurulacak

Öte yandan, Rusya'da 1 Şubat’tan itibaren Çin ile yeni bir uçuş rejimi uygulanmaya başlanacak. Rus Aeroflot havayolu şirketinin Pekin, Şanghay, Guangzhou, Hong Kong’a; Çinli havayolu şirketlerinin Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’na olan düzenli uçuşları dışında Çin’le olan seferler durdurulacak.

‘Hastalar izole edildi’

Golikova, virüsün rastalanan vakalar nedeniyle ülkede yayılma riski olmadığını, hastaların izole edildiğini kaydetti. Golikova’ya göre, hafif ateşle akut solunum viral enfeksiyonu belirtileri görüldü. Durumları ise stabil.

Golikova’nın açıkladığı, koronavirüse karşı alınacak diğer tedbirler ise şöyle:

-Rusya hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında Çin vatandaşlarına iş vizesi vermeyi durdurmaya karar verdi. Hükümet, bu yönde hazırlık yapıyor.

- Soçi’de yapılacak Rusya Yatırım Forumu’nun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair karar hükümet tarafından pazartesi günü alınacak. Daha önce 12-14 Şubat tarihlerindeki forumun ertelenebileceği belirtilmişti.

-Vuhan ve Hubei kentlerindeki Rusya vatandaşlarının tahliyesine başlanacak. Vuhan’da 300, Hubei’de 341 Rusya vatandaşı bulunuyor. Vatandaşlara Çin’de kalma veya yurda dönme seçenekleri sunulacak. Dönmeye karar verenler iki hafta karantinada kalacak.