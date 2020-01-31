Rusya, Facebook ve Twitter'a dava açtı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle Facebook ve Twitter hakkında idari ceza davası açıldığını duyurdu.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, Facebook Inc. ve Twitter Inc. şirketlerinin Rusya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Rus kullanıcıların veri tabanlarının Rusya topraklarındaki sunucularda tutulmasına ilişkin gerekliliği belirlenen sürede yerine getirmediği ifade edildi.

Roskomnadzor, bu gerekçeyle söz konusu şirketler hakkında idari ceza davası açıldığını vurguladı.

İlgili kanun maddesine göre Facebok ve Twitter, 1 milyon rubleden (yaklaşık 16 bin dolar) 6 milyon rubleye (yaklaşık 95 bin dolar) kadar para cezası alabilir.