Rusya'da üst düzey Türk yönetici şantaj mağduru

Rusya'da faaliyet yürüten Pegas Touristik'in sahibi Ramazan Akpınar'dan tehdit ve şantaj yoluyla 2.5 milyon dolar alındığı ve şüpheli 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya'daki en büyük tur operatörlerinden Pegas Touristik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akpınar, şantajcılar tarafından hedef alındı.

RBK'nın Rusya İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayanırdığı haberine göre, Türk işadamı Akpınar, kendisine yönelik şantaj ve tehdit nedeniyle 2.5 milyon dolar haraç vermek zorunda kaldı.

Şüpheli 3 kişi, Moskova'daki Vnukovo havalimanında gözaltına alındı.

RBK, şüphelilerden 36 yaşındaki M.Y'nin Temmuz 2019'da Krasnogorsk'taki Shore House adlı restoranda yanındaki kişilerle birlikte Akpınar'ı gasp ettiğini belirtti.