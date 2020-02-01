Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e insani yardım göndermeyi planlıyor

Rusya makamlarının koronavirüsün yayılmasını önlemek için başta koruyucu ekipmanlar olmak üzere Çin'e insani yardım malzemelerinin gönderilmesi konusu üzerinde çalıştığı bildirildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Acil Durum Bakanlığı’nın, koronavirüsün yayılmasını önlemek için başta koruyucu ekipmanlar olmak üzere Çin’e insani yardım malzemelerinin gönderilmesi konusu üzerinde çalıştığı belirtildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Sputnik’e açıklamasında, "Rusya Hükümeti’nin talimatı üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Acil Durum Bakanlığı ile birlikte, Çin'in ihtiyaç duyduğu kişisel koruyucu ekipman teminiyle ilgili olarak Çin’e insani yardım sağlama konusu üzerinde çalışıyor" dedi.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, koronavirüsle ilgili olarak Çin’e insani yardım sağlayacaklarını açıklamıştı.