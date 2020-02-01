Alman siyasetçi: Brexit’ten sonra AB-Rusya ilişkilerinde yumuşama olmayacak

İngiltere cuma akşamı üç buçuk yıllık sürecin ardından Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Brexit’ten sonra Londra'nın tüm alanlarda işbirliği biçimleri konusunda diğer ülkelerle anlaşması gereken bir yıllık bir geçiş dönemi başlıyor.

Sputnik’e konuşan Alman siyasetçi Anton Friesen, “Rusya’ya karşı tutumda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü en önemli bileşenlerden olan Baltık ülkeleri ve Polonya, AB üyesi olmaya devam ediyor. Onların kabulünden sonra, Rusya'ya karşı daha şüpheci, hatta düşmanca bir tutum başladı" ifadelerini kullandı.

AB ile Rusya arasında yeni bir ortaklık anlaşması yapma girişiminin başarısız olduğunu buna örnek gösteren Friesen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz konusu anlaşmaya karşı çıkanlar bu ülkelerdi ve bu Ukrayna krizinden önceydi. Bu ülkeler AB üyesi olmaya devam ettikleri ve ABD’nin çok önemli ortakları oldukları için, örneğin, Amerikan güçlerinin Polonya’ya konuşlandırılması tartışmalarında olduğu gibi, ABD’ye yakın durup AB politikalarını etkileyecekler. Yani, Almanya ve Fransa Rusya'ya karşı farklı bir siyaset izlemedikçe önemli değişiklikler olmayacak.”