Rusya'nın Novosibirsk kentinde bir kafenin çatısı çöktü

Rusya'nın Novosibirsk kentindeki Gençlik Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin çatısının çöktüğünü bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, "Kafenin bulunduğu alan yaklaşık 240 metrekare. Enkaz altında yaklaşık 10 kişi olabilir" denildi.
Rus medyasında yer alan bilgilere göre, en az 2 kişi enkazdan sağ kurtuldu. Acil servis ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan yerel basına bilgi veren başka bir kaynak, ana binaya ek olarak inşa edilen giyinme odasının çöktüğünü belirtti.
Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatırken, bölgeye onlarca acil servis görevlisi sevk edildi.
Çökme sonucu herhangi bir yangının çıkmadığı bilgisi verilirken, kafenin ismi belirtilmedi.
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