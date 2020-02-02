Rusya'nın Novosibirsk kentinde bir kafenin çatısı çöktü: En az 10 kişi göçük altında

Rusya'nın Novosibirsk kentinde yer alan bir kafenin çatısının çöktüğü bildirildi. Yetkililer, en az 10 kişinin göçük altında olduğu bilgisini verdi.