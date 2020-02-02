Poklonskaya ‘Hollywood’ tarzında fotoğraf çekiminde boy gösterdi

Yeni imajının dikkat çektiği ‘Hollywood’ tarzındaki fotoğrafları Facebook sayfasından paylaşan Poklonskaya, “Hani beni yaramaz milletvekili ya da didişken savcı olarak görmeye alışmıştınız? Ama sonuçta ben Kırım’ın ‘nyaş-myaşıyım’ (minnoşuyum). Hollywood çekiminin fotoğrafları da yetişti” ifadelerini kullandı.

Yeni imajına ilişkin değerlendirmelere açık olduğunu belirten Poklonskaya, “Buna çok ihtiyacı olanlar beni eleştirebilir. Fakat herkese tavsiyem, sevdiğiniz kıza fotoğraf stüdyosu turu hediye edin. Gerçekten de çok keyiflendiriyor ve özgüven veriyor. Bayağılığımı bağışlayın ama yıldız gibi hissettiriyor” diye devam etti.

Fotoğraflardan bazılarını yayınlayan Poklonskaya, “Tümünü birden paylaşmayacağım, azar azar olacak” diye ekledi.

Poklonskaya’nın 2014’te Kırım’da başsavcı olduğu dönemde kendisi için hazırlanan ve hızla yayılan, anime karakteri olarak yansıtıldığı ‘Nyaş-myaş' videosu hızla popüler olmuş ve YouTube'da 40 milyondan fazla izlenmişti. Videodaki ‘nyaş-myaş' ifadesi, ‘tatlışımız, minnoşumuz' anlamı taşıyor.

Poklonskaya videonun ilk çıktığı dönemde kızarak, "Ben bir başsavcıyım, ‘nyaş-myaş' gibi ifadelere izin vermeyeceğim" dese de, daha sonra videoyu ‘samimi’ bulduğunu ve ondan rahatsız olmadığını ifade etmişti.