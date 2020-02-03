Rusya: Türkiye, Suriye ordusunun atışlarının hedefi olduğu, İdlib’deki eylemleri hakkında bize bilgi vermedi

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediği belirtildi.