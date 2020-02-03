Rusya: S-500 bu yıl orduya sevkiyata hazır olacak

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, S-500 füze savunma sistemlerinin testlerinin yapıldığını, sistemlerin Rus ordusuna bu yıl temin edilmeye hazır olacağını ifade etti.

Radyo-Elektronik Teknoloji dergisinde bir makale kaleme alan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, "Hava savunma birlikleri 2019 yılında yeni S-500 Prometey füze savunma sistemlerini test etti, testlerde dünyada benzeri olmayan yeni füzeler fırlatıldı. Yeni füze savunma sisteminin Rusya ordusuna 2020 yılında temin edilmeye hazır olacağına eminiz" ifadelerini kullandı.

Krivoruçko, S-500’ün başlıca görevleri arasında orta menzilli balistik füzelere ve kıtalararası balistik füzelerle mücadele olduğunu kaydetti.

'2027 itibariyle 10 adet Tu-160M2 alacağız'

Krivoruçko’ya göre, Rus Hava Kuvvetleri, 2027 itibariyle de 10 adet uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları olan Tupolev Tu-160M2 uçaklarına sahip olacak.

Krivoruçko, "Tu-160M2’nin uzun menzilli havacılık birimlerine sevkiyatının da 2023’te başlaması bekleniyor. 2027 yılında ise bu uçaklardan 10 adet satın alınacak" dedi.

Modernize edilen Tu-160M stratejik füze bombardıman uçağının ilk test uçuşunu dün gerçekleştirmişti.