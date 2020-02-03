Kremlin: Erdoğan’ın Kırım Tatarları hakkındaki açıklamalarına katılmıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım’ın statüsü ve Kırım Tatarları ile ilgili duruma dair yaptığı açıklamalara katılmadıklarını belirtti. Peskov, Putin’in her şeyi bizzat görmesi için Erdoğan’a yönelttiği Kırım davetinin de hâlâ geçerli olduğunu hatırlattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız” ve “Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz” sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Bu konuda Türk partnerlerimize kesinlikle katılmıyoruz, bu bağlamda kullanılan dili doğru bulmuyoruz. Kırım Tatarları hakkındaki endişelerin dayanaksız olduğunu birçok kez söyledik” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce Kırım’daki gerçek durumu defalarca açıkladığını, bu açıklamaları Erdoğan’a da yaptığını ifade etti.

Peskov, Putin’in her şeyi görmesi için Erdoğan’ı Kırım’a davet ettiğini, bu davetin hâlâ geçerli olduğunu kaydetti.