Mişustin: Soçi'deki Rusya Yatırım Forumu koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Başbakan yardımcılarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyen Mişustin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oluşan durumu istişare ettiklerini ve Rusya Yatırım Forumu'nun ileri tarihe ertelenmesine karar verdiklerini söyledi.

Rusya vatandaşlarının yanı sıra forumda yer alacak yabancı katılımcıların güvenliğini ve sağlığını düşünmeleri gerektiğini belirten Mişustin, yeni tarihi forumun organizatörleri ve ana katılımcılarıyla görüştükten sonra belirleyeceklerini ifade etti.

'Koronavirüs taşıyan yabancı ülke vatandaşları sınır dışı edilecek'

Bu arada Mişustin, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu enfeksiyonu tehlikeli hastalıklar arasına dahil ettiğini ve bu nedenle yeni tip koronavirüs teşhisi koyulan yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edileceğini söyledi.

Rusya'da iki kişide koronavirüs teşhisi koyulduğunu ve ikisinin de Çin vatandaşı olduğunu anlatan Mişustin, Sibirya'daki hastanelerde tedavi edilen hastalara doktorlar tarafından gereken tüm yardımın sunulduğunu belirtti.

'Durum kontrol altında'

Rusya'da koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Mişustin, "Enfeksiyonun ülkemizde yayılmaması için gerekli tüm önlemler alındı, acil müdahale birimimiz çalışmalarını sürdürüyor, durum kontrol altında" diye ekledi.