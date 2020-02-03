Kilisenin 'anasayada Tanrı'ya atıf yapılsın' önerisi hakkında Kremlin'den açıklama

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla yeni düzenlemelerin yapılacağı Rusya Anayasası'nda Tanrı'ya atıfta bulunulmasını teklif etmişti.

Peskov, bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili bir soru karşısında "Mevcut durumda tüm istişareler anayasa çalışma grubunda yürütülüyor ve bu da orada ele alınmalı. Komisyonun kapsamı çok geniş, farklı bakış açıları dile getiriliyor, farklı öneriler gündeme getiriliyor. Bu öneri de orada ele alınacak" dedi.

Rusya'da halkın çoğunun Tanrı inancı bulunduğunu söyleyen Patrik Kirill, "Ulusal marşımızda Tanrının adı geçiyorsa, anayasada neden bu olmasın? Tüm dinler ve mezhepler, bu fikre destek olmalı" demişti.