Rusya Çin’e koronavirüsle mücadelede yardım edecek 5 uzman gönderiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugünkü basın toplantısında, Rus uzmanların koronavirüsle mücadelede Çinli meslektaşlarına yardım edip etmeyeceği sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Evet, uzman göndereceğiz. Bugün heyete kimlerin gireceği konusunda nihai karar alacağız. Heyet 5 kişiden ibaret olacak. Bunlar, uzman seviyesinde olan Sağlık Bakanlığı ve İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) temsilcileri olacak. Beklentimiz, onların yarın akşam saatlerinde Çin’e gitmeleri yönünde.”

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.