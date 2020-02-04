ABD keşif uçağı Suriye'deki Rus üslerinin yakınında keşif uçuşu yaptı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135W tipi stratejik uçağın Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim ile donanma üssü Tartus yakınlarından uzun süreli keşif uçuşu yaptığı belirtildi.

Batılı havacılık kaynaklarının verilerine göre RC-135W tipi stratejik uçak Suriye'nin kıyı bölgelerine yakın noktalarda keşif uçuşu gerçekleştirdi. Uçağın Rus Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Donanma Üssü yakınlarında uzun süre keşif yaptığı görüldü.

Girit Adası'ndaki ABD Suda Bey askeri üssünden havalanan uçak, bölgede 10.2 bin metre irtifada yaklaşık 5 saat kaldı ve Rus üsleri yakınında 28 alçak uçuş gerçekleştirdi.

Pazar günü Rus üslerinin yakınında 1'i RC-135W ve 3'ü P-8A Poseidon olmak üzere 4 ABD keşif uçağı görüldüğü basına yansımıştı.