Rus ekonomisi 2019’da yüzde 1.3 büyüdü

Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) verilerine göre, Rus ekonomisinin 2019’da yüzde 1.3 büyüyerek gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) 109.4 trilyon ruble (1.72 trilyon dolar) olarak gerçekleşti.

Rosstat’ın açıklamasında, “Rusya GSYİH hacmi, 2019’da ilk değerlendirmeye göre, 109 361.5 milyar ruble olarak gerçekleşti” dendi.

Açıklamada, ekonomik büyümenin yüzde 1.3 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Bu rakam, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın daha önce yaptığı tahmini doğru çıkardı.

Geçen yıl en yüksek büyümeyi, yüzde 9.7 ile finans ve sigorta alanlarının gösterdiği kaydedildi.

Rosstat Başkanı Pavel Malkov, bugünkü basın toplantısında, geçen yıl ekonomik büyümeye en büyük etkinin madencilik ve imalat sektörlerinin gösterdiğini belirterek, “Madencilik sektöründe, doğalgaz ve gaz kondensatı üretimi yüzde 10.6, cevher ve demir dışı metallerin üretimi de yüzde 9.2 arttı. İmalat sektöründe de en etkili büyüme, yüzde 2.7 ile gıda, içecek, tütün, kimyasal madde ve kimyasalların üretiminde. Hazır madeni eşyalar yüzde 8.7, ilaç üretimi ise yüzde 18.6 büyüme gösterdi” ifadelerini kullandı.

Malkov, emlak sektöründe ise yüzde 0.6 küçülme yaşandığını da sözlerine ekledi.

GSYİH yapısındaki nihai tüketim harcamalarının payı yüzde 69.3, brüt sermaye oluşumunun payı yüzde 23, net ihracatın payı da yüzde 7.7 olarak gerçekleşti.