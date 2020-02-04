Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Büyükelçi Samsar ile Suriye, Libya ve ‘Yüzyılın Anlaşması’nı görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Libya ve Suriye’deki krizlerin çözümüne ilişkin konuları, ayrıca ABD’nin önerdiği ‘Yüzyılın Anlaşması’ bağlamında Filistin-İsrail sorununu görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın Libya ve Suriye’deki krizlerin çözümüne ilişkin konuların yanı sıra ABD’nin önerdiği ‘Yüzyılın Anlaşması’ bağlamında Filistin-İsrail sorununu ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında Libya ve Suriye'deki krizlerin en kısa sürede çözülmesine etkin bir şekilde katkıda bulunma görevine vurgu yapılarak Ortadoğu gündeminin bazı güncel yönleri ele alındı. Ayrıca Washington'un duyurduğu ‘Yüzyılın Anlaşması’ ve Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı dahil olmak üzere öneriye uluslararası toplumda gösterilen tepki ışığında Filistin-İsrail çatışması meselelerine de değinildi” ifadeleri yer aldı.