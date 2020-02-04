Rusya, koronavirüs nedeniyle yabancıların Çin üzerinden girişlerini kısıtladı

Rusya, koronavirüsün yayılmasını önlemek adına aldığı tedbirlere bir yenisini ekledi.

Rusya hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çin'den gelen yabancıların hava kontrol noktalarından geçişlerine kısıtlama getirildi.

Gece yarısı yürürlüğe giren karar, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları, kabin ekipleri, resmi heyet üyeleri ve Rusya’da oturum izni olanlar dışındaki tüm yabancıları ilgilendiriyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na da Çin ve diğer ülkelere alınan tedbir konusunda bilgi verilip durumun geçici olduğunun aktarılması talimatı verildi.

Rusya’da daha önce koronavirüs nedeniyle Çinlilere vizesiz seyahat uygulamasını kaldırmış, uçak seferlerini kısıtlamış, Rus vatandaşlarını da Çin’den tahliye etmişti.