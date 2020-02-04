Poklonskaya: 'Yaşasın Ukrayna' selamında sorun aramaya gerek yok ancak Erdoğan'a anlamını mutlaka anlatacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'da tören kıtasını "Yaşasın Ukrayna" diye selamlamasını değerlendiren Rus vekil Poklonskaya, Erdoğan'ın selamında bir sorun aramaya gerek olmadığını ve selamın arka planını anlatacağını söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, "Sayın Erdoğan, Kiev'de tören kıtasını Nazilerin "Yaşasın Ukrayna" sloganıyla selamladı. Burada bir sorun aramaya gerek yok. Belki Sayın Erdoğan söylediğinin ne anlama geldiğini bile bilmiyordur. Bu sözler, Erdoğan'a Zelenskiy'in ve hatta Zelenskiy'in dans ettiği radikallerin gönlünü hoş tutmak için metin yazarları tarafından verilmiştir" dedi.

'Erdoğan selamın arkasındaki kan ve felaketi bilmiyor'

Erdoğan'ın bu selamın arkasındaki kan ve felaketi bilmediğini düşünen Poklonskaya, "Ancak görüştüğümüzde mutlaka anlatacağım" diye ekledi.

Erdoğan, Kiev'de tören kıtasına "Slava Ukraine" (Yaşasın Ukrayna) diye seslendi, askerler de "Geroyam Slava" (Yaşasın Kahramanlar) diye karşılık verdi. Ukraynalı milliyetçilerin selamlaması olan bu ifadeler, 2018 yılından beri Ukrayna ordusu ve polisinin resmi selamlaması olarak kullanılıyor.

'Yaşasın Ukrayna - Yaşasın Kahramanlar' selamı, İkinci Dünya Savaşı'nın başında Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü (Rusya'da yasaklı) üyeleri tarafından selamlama sloganı olarak kabul edildi.

'Yaşasın Ukrayna' sloganı, 1980'lerin sonu 1990'ların başında bazı milliyetçi siyasetçiler tarafından mitinglerde kullanılmaya başlandı.

Slogan, 2014 yılındaki darbe girişimi ile Maydan olaylarının ve sonrasında ülkenin güneydoğusunda başlayan çatışmaların ardından daha sık bir şekilde kullanılır oldu.