16 yaşındaki Rus genç kız, Vogue dergisinin kapağını yaptı

Rusya’nın Çaykovski kentinden 16 yaşındaki Nastya Kovtun, ünlü moda dergisi Vouge’un mart sayısının dijital versiyonunun kapağında, hayranı olduğu Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish’i resmetti. Kovtun böylece derginin dijital kapağını yapan en genç kişi oldu.

Vogue dergisi, Perm bölgesindeki Çaykovski kentinden 16 yaşındaki Nastya Kovtun ve ABD’nin Canton kentinden 20 yaşındaki Kaylee Yang’a mart sayısının dijital versiyonunun kapağında Eilish’in resmini yapması için ulaştı.

İki genç kız derginin talebine başta şaşırsa da, onları 18 yaşındaki Eilish, sosyal medyadaki milyonlarca hayranı arasından bizzat tavsiye etmişti.

Neticede ise iki sanatçının çalışmaları derginin mart sayısında yer buldu.

Yang, Eilish’in fotoğraf kadar benzediği bir illüstrasyonunu yaptı.

Kovyun ise Eilish’i bir Louis Vuitton elbise ile resmederek, Vogue’un dijital versiyonunun kapağını yapan en genç kişi oldu.