16 yaşındaki Rus genç kız, Vogue dergisinin kapağını yaptı

Vogue dergisi, Perm bölgesindeki Çaykovski kentinden 16 yaşındaki Nastya Kovtun ve ABD’nin Canton kentinden 20 yaşındaki Kaylee Yang’a mart sayısının dijital versiyonunun kapağında Eilish’in resmini yapması için ulaştı.
İki genç kız derginin talebine başta şaşırsa da, onları 18 yaşındaki Eilish, sosyal medyadaki milyonlarca hayranı arasından bizzat tavsiye etmişti.
Neticede ise iki sanatçının çalışmaları derginin mart sayısında yer buldu.
Yang, Eilish’in fotoğraf kadar benzediği bir illüstrasyonunu yaptı.
Kovyun ise Eilish’i bir Louis Vuitton elbise ile resmederek, Vogue’un dijital versiyonunun kapağını yapan en genç kişi oldu.
Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül almıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)