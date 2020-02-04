Peskov: Putin ve Erdoğan bugün telefonda görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yapma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında "Putin ile bir görüşme yapacaktınız? Takvimi belli oldu mu?" sorusuna "Yarın (bugün) arayabilirim" karşılığını vermişti.

Sputnik muhabiri, bugünkü basın toplantısı sırasında Peskov'a bugün Putin-Erdoğan görüşme olup olmayacağını sordu.

Peskov, "İhtimal dışı tutmuyoruz" yanıtını verdi.