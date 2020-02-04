Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Karlov doğum gününde anıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde öldürülen eski Büyükelçi Andrey Karlov için anma etkinliği düzenlendi.

Büyükeçilik çalışanları Karlov büstünün önüne çiçek bıraktı.

Sputnik’e konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Bugün Andrey Gennadiyeviç Karlov’un doğum günü ve meslektaşımızın anısını onurlandırıyoruz. Bugün Ankara’da hava kapalı, yağmur yağıyor. Sanki doğa da bizimle birlikte sonsuza dek aramızdan ayrılan dostumuz için ağlıyor” dedi.

Karlov, Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde silahlı saldırıya uğramasının ardından hayatını kaybetmişti.