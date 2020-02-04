Rus uzman: Türkiye eskiden artakalan Sovyet üretimlerini, teknolojileri ile birlikte satın alıyor

Türkiye ve Ukrayna’nın askeri-teknik alandaki işbirliğini yorumlayan Rus uzman Avatkov, Ankara’nın Kiev ile bu alandaki işbirliğini, Sovyet döneminden Ukrayna’nın elinde artakalan teknolojik altyapıya erişim sağlamak umuduyla genişlettiğini belirtti.

Geçen ocakta Ankara ve Kiev arasında askeri-teknik işbirliği alanındaki yol haritasını belirleyen protokol imzalandı.

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Vladimir Avatkov, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte Ankara’nın Kiev ile bu alandaki işbirliğini, Sovyet döneminden Ukrayna’nın elinde artakalan teknolojik altyapıya erişim sağlamak umuduyla genişlettiğini ifade etti.

'Türkiye-Ukrayna işbirliği, Ukrayna’nın elinde satılık bir şeyler kaldıkça gelişmeye devam edecek'

Avatkov, “Ankara aynı Çin gibi şu anda eski Sovyet üretimlerinden artakalanları teknolojileri ile birlikte satın almaya çalışıyor. Bu nedenle Türkiye-Ukrayna işbirliği, Ukrayna’nın elinde satılık bir şeyler kaldıkça gelişmeye devam edecek. Türkler ticareti iyi biliyor ve güzel fırsatları kaçırmıyor” diye konuştu.

‘Karadeniz konusunda Ankara genel olarak Moskova'ya yöneliyor’

Karadeniz’deki durumu da değerlendiren Avatkov, Ankara’nın bu bölgenin Rusya dahil Karadeniz ülkelerinin etki bölgesi olarak kalması gerektiğini savunduğunu ifade etti:

“Ancak Ankara her zaman aktif olarak diğer bölgesel oyuncuları da dahil ederek Rusya'nın bölgedeki etkisini dengelemenin imkanlarını aradı. Türk tarafına göre bugün bu rolde Ukrayna olmalı. Bu arada Karadeniz havzası söz konusuysa, Ankara genel olarak yine de Moskova'ya yöneliyor.”

‘Erdoğan’dan Suriye ve Libya bağlamında Ukrayna istikametinde adımlar atması beklenebilir’

Ankara ve Moskova’nın Suriye ve Libya konusunda oldukça karmaşık bir etkileşim içinde olduklarını hatırlatan Avatkov, “Bu bağlamda Erdoğan’dan, açıklamalarını sertleştirmesi ve Rus çıkarları açısından son derece önemli olan Ukrayna istikametinde adımlar atması beklenebilir. Ankara sadece bu durumdan kendi çıkarları doğrultusunda faydalanmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’nın Kırım'ın Rusya ile birleşmesini tanımadığı yönündeki açıklamasını yorumlayan Avatkov, şöyle konuştu:

‘Türkiye, Kırım Tatar topluluğundaki bağları üzerinden Kırım'daki durumu etkilemeye çalışmıyor’

“Moskova ile iyi ilişkilerine rağmen Ankara, Kırım’ın Rusya ile birleşmesini reddediyor. Bu konuda Türkiye ile Ukrayna arasında birçok ortak nokta var. Türkiye ilk sırada Kırım Tatarlarının kendisini Türk medeniyetinin bir parçası olarak gören kısmını destekliyor.”

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Enstitüsü Müdür Yardımcısı Vladimir Jarihin ise RT’ye demecine Ukrayna’nın, Türkiye’nin Kırım Tatarlarına gösterdiği ilgiden siyasi olarak nemalanmak istediğini ifade etti:

“Türkiye, Kırım Tatar topluluğundaki bağları üzerinden Kırım'daki durumu etkilemeye çalışmıyor, açıklamalara rağmen uygulamada çok ölçülü davranıyor.”