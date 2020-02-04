Rus vekil: Kırım Tatar halkı Erdoğan'ı Kırım'a davet ediyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Ruslan Balbek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım’daki gerçek durumu değerlendirebilmesi için şahsen yarımadayı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Ruslan Balbek, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara’nın Kırım’ın Rusya ile birleşmesini tanımadığı ve Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ettiği yönündeki açıklamasını yorumladı.

Türkiye liderinin Kırım’daki duruma, 'çok karartılmış lenslere sahip Washington gözlüğünden' baktığını dile getiren Rus vekil, "Gözlük çıkarılınca Kırım’da yaşananlar daha gerçekçi algılanacak. Cuma Camii’nin açılışına Erdoğan’ı sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin değil, kardeş dediği Kırım Tatar halkı da davet ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a, Kırım Müslümanların tarihi olarak gördüğü Cuma Camii açılışına Simferopol’e gelmesine neyin engel olduğu konusunda şaşkınlığını dile getiren Balbek, "Türk lideri, Rusya karşıtı azgın propagandanın etkisi altında olmaktansa Kırım halklarının nasıl yaşadığını kendi gözleriyle görebilir, gerçekleri ilk elden öğrenebilir" dedi.

Rus politikacı, "Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı, sözde Kırım Tatar Meclisi’nin liderlerine çok fazla zaman ayırıyor. Meclis liderleri artık hiçbir şey, sadece Washington tarafından teyp olarak kullanılıyorlar. Washington istediğini bu teybe kaydediyor, onlar da Ankara’da seslendiriyor, büyük bir dram mizansenini oynuyorlar" diye ekledi.