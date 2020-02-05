Putin’den koronavirüs nedeniyle fiyat şişiren eczanelerin lisanslarına el koyma talimatı

Hükümet üyeleri ile toplantıda bir araya gelen Putin, Rusya’da yeni tip koronavirüs ile mücadelede eldiven ve maske gibi kişisel korunma gereçleri ve antiviral ilaçların fiyatlarını fahiş bir biçimde abartan eczanelerin lisanslarına el konulması gerektiğini vurguladı.

Rus lider, “(Eczanelerin) faaliyet lisanslarına el konulmalı, bu kadar. Nemalanmayı kafalarına koymuşlar. İşletmeler bazında bunu yapanlar tespit edilmeli ve bir daha buna cesaret edememeleri için uygun karar alınmalı” diye konuştu.

Bazı eczanelerin kapatılmasının Rusya vatandaşlarına ilaç sevkiyatlarını etkilemeyeceğine dikkat çeken Putin, “Ülkemizdeki eczane ağı oldukça geniş, bir derece fazlalıklar dahi olabilir, bu nedenle birkaç tanesi kapatılsa da, vatandaşlara ilaç tedariki bakımından olumsuz herhangi bir sonuç doğmayacak” ifadelerini kullandı.

Putin bu şekilde, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın ülkedeki bazı eczane zincirlerinin maske ve ilaç fiyatlarına fahiş zamlar yaptıkları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.