Rus vekil: Türkiye Suriye'deki faaliyetlerini Rusya ile koordine etmeli

Sputnik'e demeç veren Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, İdlib'de Suriye ordusu ile Türk ordusu arasında tırmanan gerilimin ardından atılması gereken adımlara ilişkin önerilerde bulundu.

Şvıtkin, "Türkiye, terörle mücadele faaliyetleri başta olmak üzere Suriye'deki faaliyetlerini Rusya'yla koordine etmeli. Bu tür eylemlerdeki koordinasyonsuzluk, hiçbir halükarda kabul edilemeyecek olan feci sonuçlara yol açabilir" dedi.

Suriye'deki sorunların çözümünü için Astana ve Soçi formatındaki çalışmaların sonuçlarını esas alma çağrısı yapan Şvıtkin, özellikle de İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 20 kilometre çapında silahsızlandırılmış alan oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Rus vekil, ateşkesi ihlal eden Türkiye destekli gruplar başta olmak üzere savaşan tarafların ayrılması gerektiğini de kaydetti.