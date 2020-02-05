Rusya 14 Şubat'tan itibaren Çin'e charter uçuşları iptal ediyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’nın 4 Şubat’ta Çin’den gelen yabancı vatandaşların transit uçuşlarına yasak getirdiğini, 14 Şubat’tan itibaren ise Çin ile olan tüm charter uçuşlarını iptal ettiğini belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova 14 Şubat’tan itibaren Çin ile olan tüm charter uçuşları iptal edildiğini açıkladı.

Golikava açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkes önceden uyarıldı. Tüm kontrol nıktalarında Rospotrebnadzor güçleri akut solunum yolu enfeksiyonu olan insanların belirlenmesi ve ilk müdahalenin yapılması için gerekli önlemleri alıyor.”

Rusya 1 Şubat’an itibaren Çin seferlerine kısıtlama getirmişti. Aeroflot’un düzenli uçuşları dışında Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong seferleri yapan dört Çinli havayolu şirketine sadece Şeremetyevo Havalimanı'nın F terminalini kullanmalarına izin verilmişti.

Salgın nedeniyle çok sayıda havayolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.