Ukrayna füze fabrikası Rusya’dan alüminyum aldıklarını itiraf etti: Çaresizlikten

ABD’nin Antares roketleri için yakıt depolarını üreten Ukrayna merkezli Güney Makine Fabrikası (Yujmaş), tasarım belgelerinde bu ürünlerin alüminyumdan olması gerektiği belirtildiği için bu metali Rusya’dan almak zorunda olduklarını belirtti.

Ukrayna medyası daha önce Yujmaş’ın Rus Alfa-Metal’den 109.5 milyon ruble (yaklaşık 10.5 milyon TL) değerinde alüminyum aldığını bildirmişti.

Fabrikanın internet sitesinde yer alan açıklamada, “26 Ocak 2020 yılında yerel medyada, Yujmaş’ın Rusya’daki tedarikçiden alüminyum satın aldığı bilgisini yayınlanmıştı. Bu bilgi doğru” açıklaması yapıldı.

Ayrıca, belirtilen alüminyumun Antares roketinin birinci aşama gövdesinin temel yapısında kullanılacağı haberinin de doğru olduğu ifade edildi.

Tedarik kanallarını çeşitlendirmek ve ithalatı ikame etmek için metali Ukraynalı üreticilerden almaya çalıştıklarını belirtilen açıklamada, “Ama bu her zaman mümkün olmayabiliyor” ifadesi kullanıldı.

Fabrika, ABD’den aldıkları tasarım belgelerinde, metalin menşei ve dolayısıyla kalite ve güvenliğinin belirtildiğini ve üreticinin bunu değiştirme hakkına sahip olmadığını vurguladı.

Rus metalin ikame edilebileceğini kabul edebilen Yujmaş, bunun için çok daha fazla ek çalışmalara ve Amerikan müşterinin daha fazla harcama yapmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca Ukrayna’nın Rusya’dan alüminyum alımının yaptırım kapsamında olmadığı, çünkü yaptırımların barışçıl uzay işbirliğini kapsamadığını bildirildi.