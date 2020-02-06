Rusya Genelkurmay Başkanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı stratejik istikrarı görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Gerasimov ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters’in Bakü’de bir araya gelerek, stratejik istikrar ve kriz bölgelerindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Tod Wolters’in Azerbaycan’ın Bakü’de bir araya gelerek stratejik istikrar ve kriz bölgelerindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Açıklamada, “Altı Şubat tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Gerasimov, NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Wolters ile Bakü’de bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Komutanların stratejik istikrar ve kriz bölgelerindeki duruma ilişkin meselelerde görüş alışverişinde bulundukları ifade edilen açıklamada, aynı zamanda tarafların askeri faaliyetleri nedeniyle doğabilecek olayların askeri kanallardan önlenmesine yönelik adımları ele aldıkları vurgulandı.