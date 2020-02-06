Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Kuznetsova: Suriye’deki 26 Rus çocuk Moskova’ya getiriliyor

Annesi ya da babası geçmişte IŞİD terör örgütüne katılmış olması sebebiyle Suriye’de bulunan 26 Rus çocuğu taşıyan uçak Hmeymim Hava Üssü’nden Moskova’ya hareket etti.

Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova, zamanında anne ya da babaları IŞİD’e katılmış olmaları nedeniyle Suriye’de bulunan Rusya vatandaşı 26 çocuğu taşıyan uçağın Hmeymim Hava Üssü’nden Moskova’ya hareket ettiğini belirtti.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kuznetsova, zamanında anne ya da babaları IŞİD’e katılmış olmaları nedeniyle Suriye’nin kuzeydoğusunda bir kampta bulunan ve oradan çıkarılan Rusya vatandaşı 26 çocuğu taşıyan uçağın Hmeymim Hava Üssü’nden Moskova’ya hareket ettiğini ifade etti.

Kurtarılanların arasından 9 çocuğun belgeleri hazırlanıncaya kadar başkent Şam’da kaldığına dikkat çeken Kuznetsova, uçakta olan 26 çocuğun Kafkas cumhuriyetleri ile Rusya’nın merkez, Volga ve Sverdlovsk bölgelerinden olduklarını kaydetti.

Kuznetsova konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çocukların bir kısmını, belgeleri hazır olmadığı için Şam’da bırakmak zorundayız. Fakat belgeler en kısa zamanda hazır olacak ve onları ilk uçakla göndereceğiz. Bu nedenle her şeyin iyi geçeceğini umuyoruz, askerlerimize teşekkür ederim.”

Kuznetsova, anne ya da babaları IŞİD’e katılmış olmaları nedeniyle Suriye’de doğmuş ve çoğu öksüz kalmış olan çocukları, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinde bulundukları El Hol Kampı’ndan çıkardı. Çocukların tümünün Rusya vatandaşlığı bulunuyor.

2017 yılından bu yana Rus makamlarının ortak çabalarıyla çocuklar ülkelerine geri getiriliyor.

Çatışma bölgelerindeki çocuklara yönelik bu faaliyetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda yürütülüyor.