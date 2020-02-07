Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Türk erkekleriyle evlenmek isteyen Rus kadınlara tavsiyeler

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk erkekleri ile evlenmek isteyen Rus kadınlarına ilk önce Türkiye’nin kültürünü, aile yapısını ve hukuki prosedürlerini tanımalarını tavsiye etti. Yerhov, iki ülkenin vatandaşları arasında ağırlıklı olarak mutlu ailelerin kurulduğunu da ekledi.

Sputnik’e konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus-Türk evlilikleriyle ilgili "Vatandaşlarımıza başlangıçta Türkiye’deki yaşamın ulusal-kültürel, dini yanlarını, yerel düşünce yapısını ve ülkemizdeki aile düzeninden biraz farklı olan Türk aile yapısını tanımalarını, yeni yaşam koşullarına adapte olma becerilerini mantıklı bir şekilde tartmalarını önerebiliriz. Ayrıca Türkiye’deki yasaları ve kanuni uygulamaları, yabancılarla evlilikler konusundaki mevcut prosedürler konusunda da genel anlamda fikir sahibi olmaları da iyi olacaktır" tavsiyelerinde bulundu.

'Ebeveynlerden biri Türk olduğunda, çocuk otomatik olarak Türkiye vatandaşı sayılır'

Yerhov’a göre, Rusya’da gerçekleştirilen bir evlilik mutlaka Türkiye’de de yasal olarak onaylı hale getirilmeli, anne istiyorsa, çocuklar için Rusya vatandaşlığı çıkartılması süreci de aksatılmamalı.

Yerhov, "Bu arada Türkiye kanunlarına göre, eğer ebeveynlerden biri Türkiye vatandaşıysa reşit olana kadar çocuğun otomatik olarak bu ülkenin vatandaşı sayıldığını hatırlatmakta fayda var. Bu durumda çocuğun velayeti konusunda Türkiye mahkemeleri özellikle de bu varsayım üzerinden hareket edecektir" dedi.

Türk erkeklerle evlenen Rusya vatandaşlarının boşanma süreci konusunda ve çocuğun lehine karar alan Türkiye’deki mahkemelerde sıkça adalet bulabildiğini belirten Yerhov, bu kararların her zaman uygulanamadığını da hatırlattı. Yerhov, mahkemede çıkan tatmin edici bir hükmün, her zaman annenin hiçbir engelle karşılaşmadan çocuğuyla birlikte Türkiye’yi terk edebileceği anlamına gelmediğini kaydetti.

Yerhov, "Bazen mahkemenin kararına aykırı olarak babanın çocuğu anneden aldığı, görüşmelerine izin vermediği, karşı dava sürecini başlattığı, kanuni uygulamaların çocuğun anneye verilmesini sağlayamaz hale geldiği durumlar yaşanabiliyor" dedi.

'Herkese yardım etmeye hazırız'

Aile içi sorunlar olduğunda neler yapılması gerektiği sorusunu yanıtlayan Yerhov, "Bir sorun olması halinde, tercihen bir avukat veya konsolosluk yetkilisiyle, olası eylemlerin ne tür sonuçlar getireceği değerlendirilmeli. Vatandaşlarımız Türkiye mahkemelerinde çıkarlarını yalnızca yerel avukatların koruyabileceğini bilmeli. Eğer Rusya toprakları içindeyken bir çekişme başladıysa, vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte Türkiye’yi ziyaret etmeden ve çocukların babalarıyla birlikte Türkiye’ye gitmesine izin vermeden önce iyi düşünmeli. Bunu doğrulayan örnekler var. Herkese yardım etmeye hazırız. Elbette elimizden geldiği kadar, prosedürler ve zaruriyetlerimiz çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

'Ağırlıklı olarak mutlu aileler kuruluyor'

Diğer yandan Yerhov, Rusya ve Türkiye vatandaşlarının evliliklerinden ağırlıklı olarak mutlu ailelerin ortaya çıktığını vurguladı.

Yerhov, "Uyum içinde yaşıyor, çocuklarını yetiştiriyorlar. Çocuklar iki dil biliyor, ülkelerimizin ulusal özellikleri ve kültürel kodlarını özümsüyor, Rusya ve Türkiye halkları arasındaki ortak anlayış ve güvenin güçlendirilmesine yönelik başka bir dostluk köprüsü haline geliyorlar" dedi.