Rus BM Daimi Temsilcisi: Kimsenin Rus-Türk ilişkilerine nifak sokmasına izin vermeyeceğiz

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Vasiliy Nebenzya, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki son gelişmeler ışığında Türkiye'yle yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Rusya'nın İdlib'deki çatışmaların sona ermesi ve gerilimin azaltılması için Türkiye'yle işbirliğine devam edeceğini belirten Nebenzya, iki ülkenin liderleri, dışişleri bakanları, siyasi ve askeri kurumlarının sürekli iletişim halinde olduğunun altını çizdi.

Moskova'nın kimsenin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere nifak sokmasına izin vermeyeceğini kaydeden Nebenzya, bu hususun Türkiye ve İran'la siyasi süreci teşvik ettikleri Astana formatındaki işbirliği için de geçerli olduğunu vurguladı.